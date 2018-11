Ariana Grande : les meilleurs covers de Thank U, Next... 

Il s'agit sans doute de l'un des titres les plus écoutés du moment. Avec ses 100 millions de streams sur Spotify, Thank U, Next se hisse donc au sommet et bat tous les records. Une véritable ode à ses ex, dans laquelle Ariana Grande n'hésite pas à les remercier. Eh oui, les séparations en bons termes sont toujours mieux... Avec ses millions de fans à travers le monde, il n'est donc pas très surprenant de trouver sur la toile quelques covers et remix du titre. Et comme on est plutôt friands des réinterprétations made in fan, on s'est dit qu'il serait sympa de vous faire partager certaines d'entres elles.