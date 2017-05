Ariana Grande : Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry... le line up du concert en hommage à Manchester dévoilé

C'est via ces réseaux sociaux qu'Ariana Grande a annoncé le One Love Manchester, un concert de charité dont l'ensemble des bénéfices seront reversés aux victimes et aux familles touchées par l'attentat de Manchester du 22 mai. Ce concert aura lieu le 4 juin prochain au stade Emirates Old Trafford à Manchester. La jeune femme avait promis quelques jours plus tôt, dans une lettre dévoilée sur les réseaux sociaux, qu'elle reviendrait très vite à Manchester pour un concert de charité. C'est donc ce dimanche que les fans de la chanteuse pourront retrouver l'artiste, accompagnée d'une pléiade de stars. Tous les bénéfices seront reversés au fond Manchester Emergency de la British Red Cross Society, un fond censé récolté au moins 2 millions de livres au total.

Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Take That et Niall Horan rejoindront ainsi Ariana Grande sur la scène de l'Emirates Old Trafford, un stade normalement dédié au cricket. Les fans qui détenaient des billets pour le show du 22 mai pourront accéder gratuitement à ce concert. Pour les autres, l'ouverture des ventes est prévue ce jeudi à 10 heures (heure anglaise) sur Ticketmaster. La soirée sera diffusée en direct sur la chaîne BBC One et à sur la radio BBC.