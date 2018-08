Ariana Grande, Jain, Justice... Les sorties albums du mois d’août ! 

Le mois de Juillet a été fort en annonce. Nombreux artistes compte profiter du mois d’août pour nous balancer leur nouvel opus. Ce mois, il faudra compter sur Ariana Grande, Justice, Jain ou encore The Kooks. Une belle brochette, qu'on a hâte de découvrir !

Sweetener sera le quatrième album d'Ariana Grande et il aura fallu attendre près de 2 ans pour que les fans ait de quoi de mettre sous la dent. Un opus très attendus par les Arianators et dont les extraits déjà dévoilés tels que God Is A Woman ou No Tears Left To Cry promettent de Sweetener, un album puissant. La date de sortie de ce dernier ? Le 17 AOÛT ! A ne pas manquer, évidemment.

On attendait pas de Justice qu'ils nous gratifie d'un nouvel opus. Et pourtant ! Même si c'en est pas un à proprement parlé, les deux musiciens comptent bien nous offrir un album Live qui sortira -notez bien, le 24 AOÛT. Après avoir joué aux quatre coins du moins, ils ont estimé légitime de retravailler en studio sur les live enregistrés au cours de leur tournée pour nous concocter un nouvel album. Oui et bien, on est preneur !

Elle avait annoncé un album pour la fin de l'été et elle tient parole ! La chanteuse sortira Souldier le 24 AOUT. L'album, écrit sur la route et reflétera les différentes inspirations et les différents pays qu'elle a pu fouler. Un opus à l'image de Jain, cosmopolite à souhait ! Et en attendant la sortie, on vous invite à découvrir-ou redécouvrir, Alright, l'un des titres présents sur la tracklist.

Quatre ans après Listen, les anglais de The Kooks débarquent avec leur cinquième opus intitulé Let's Go Sunshine. Prévu initialement pour le 31 mai, la sortie a été retardé et ce n'est pas pour nous déplaire. Un petit album de The Kooks pour finir et enchanter l'été, c'est cool aussi. Et finalement, ce n'est pas plus mal lorsqu'on écoute No Pressure qui nous transporte vraiment dans une ambiance estivale, à la Beach Boys. Vous l'aurez tous compris, on pourra s'en satisfaire dès le 31 AOÛT.