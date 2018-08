Ariana Grande imite Celine Dion dans le Carpool Karaoke de James Corden (VIDEO)

En pleine promo pour son album Sweetener, Ariana Grande s'est offert une petite virée avec James Corden. Au programme, le meilleur de la discographie de la chanteuse pour survivre au traffic de Los Angeles. Entre deux morceaux, elle a même partagé quelques souvenirs sur ses anniversaires précédents (notez qu'elle vient de fêter ses 25 ans). Aussi, elle s'est offert une petite imitation de Céline Dion : si vous suivez la pop star depuis longtemps, alors vous savez qu'elle excelle en imitation : Shakira ou Céline Dion, rien ne lui fait peur. Et justement, elle nous a montré ses talents en fredonnant un petit air de Céline Dion. Pleine d'autodérision, elle s'est laissé portée (littéralement) par James Corden, le temps de prendre un café : "J'ai besoin d'être portée partout, s'exclamera t-elle devant les clients. Je suis ce genre de pop star".

Il enchaîneront avec No Tears Left To Cry - LE single single chargé de défendre l'album à venir. Encore une fois, James Corden a offert un carpool drôle et divertissant : en même temps, Corden et Grande reste le meilleur duo quand il s'agit de chanter !