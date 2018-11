Ariana Grande, Imagine Dragons, BTS... les coups de cœur de la rédac' !

C'est mercredi. Jour des enfants. Enfin, pas pour tout le monde... Il fait étonnamment beau et même si cette fois ci il est inutile de réchauffer votre journée, on ne déroge pas à la règle du mercredi. Que dit cette règle ? Elle qui dit que la rédaction de VirginRadio.fr a de quoi vous faire passer le temps dans les transports -ou autre, sur le trajet du retour. Ariana Grande, Imagine Dragons, Conor Maynard ou encore Lady Gaga, ce sont nos coups de cœur et on est heureux de les partager avec vous !