Ariana Grande : Natural Woman, l'hommage à Aretha Franklin sur le plateau de Jimmy Fallon (VIDEO)

Jeudi dernier s'éteignait Aretha Franklin, reine de Soul et véritable symbole. Dans l'Amérique entière (et même dans le monde), les hommages se sont multipliés : des anonymes mais aussi des artistes se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Ariana Grande, bien sûr, a choisi Instagram pour réagir mais, pas que ! Alors que son quatrième album vient juste de sortir, l'interprète de No Tears Left To Cry est passée par le plateau de Jimmy Fallon - l'occasion pour elle de reprendre Natural Woman, un ultime hommage à Aretha Franklin.

En promo pour défendre ce nouvel album qui, très franchement est aussi lumineux qu'il teinté de maturité, Ariana Grande a donc partagé la scène avec The Roots, le temps de cet hommage saisissant. Ses prouesses vocales ne sont plus à démontrer mais il faut bien reconnaître qu'une fois de plus, la chanteuse a bluffé l'assistance. "On a chanté à la Maison Blanche, c'était vraiment un beau moment", a t-elle d'ailleurs confié sur le plateau de Fallon. "C'était un honneur de la connaître et maintenant, il faut la célébrer". Aretha Franklin est maintenant célébrée depuis quelques jours et ce n'est pas prêt de s'arrêter.