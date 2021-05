Ariana Grande fête les 5 ans de son album Dangerous Woman et ajoute deux titres !

Le 20 mai 2016, il y a exactement 5 ans, Ariana Grande dévoilait son très attendu 3ème album studio Dangerous Woman. Porté par des titres devenus de véritables tubes tels que Dangerous Woman, Side to Side, Into You et Everyday, l'opus s'est immédiatement hissé en tête des charts du monde entier. Un succès phénoménal pour la chanteuse américaine qui lui a permis, une fois de plus, d'asseoir son statut de superstar. À noter également que l'album s'intitulait à l'origine Moonlight et que la chanson Focus en était le premier single. Bien qu'il ait fini par être abandonné, il est resté sur l'édition japonaise de l'album, où l'artiste bénéficie d'une immense notoriété.

Si le succès de Dangerous Woman ne semble pas avoir stoppé l'interprète de Thank U, next, qui a enchainé depuis avec trois albums à succès et un mariage secret organisé ces derniers jours, elle n'en oublie pas pour autant ses premiers projets. La preuve, à l'occasion de cet anniversaire, Ariana Grande a décidé d'ajouter deux titres à son album iconique sur toutes les plateformes spécialisées : Step On Up et Jason’s Song (Gave It Away). On vous laisse découvrir ces titres qui ne sont pas des inédits mais qui valent parfaitement le détour.