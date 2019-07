Ariana Grande évoque Mac Miller dans une interview très personnelle pour VOGUE US 

Elle a provoqué la surprise en dévoilant le clip de In My head, via le célèbre magazine Vogue US : Ariana Grande est de retour sur le devant de la scène (après le tourbillon provoqué par son dernier album, Thank U, Next). Et justement, elle ne sest pas contentée de dévoiler un single et une vidéo : la jeune chanteuse en a profité pour se confier sur les évènements traumatisants traversés ces dernières années - des terribles attentats de Manchester à la mort soudaine et brutale de Mac Miller. Fort heureusement, se produire à Coachella a eu un effet salvateur - c'est justement ce qu'elle prend le temps d'exliquer :

"Je n'aurais jamais imaginé aller un jour à Coachella. J'ai toujours été de ces personnes qui ne vont pas en festival et que ne s'amusent pas de cette façon. Mais la première fois que j'y suis allée, c'était pour aller voir Malcom (Mac Miller, ndlr) jouer et ce fut une expérience incroyable", avoue t-elle. "J'y suis retournée l'année suivante et je l'y associe fortement... c'était simplement une façon de gérer toutes les choses qui se sont produites dans une si courte période".

Elle poursuit : "Il était la meilleure personne possible. Il ne méritait pas les démons qui le hantaient. Pendant longtemps, j'ai été son pilier mais ça n'a pas suffit. Les choses ont volé en éclat". Ariana Grande a su se relever de ces épreuves, se réfugiant dans la musique. Ce qui a commencé comme la pire année de sa vie aura finalement été la "meilleure de sa carrière"...

L'interview complète d'Ariana Grande est à retrouver sur le site de VOGUE US.