Ariana Grande et The Weeknd nous offrent une performance live de Off The Table (VIDEO)

Voilà une performance qui ne devrait pas passer inaperçu. Et elle est signée Vevo, un service proposant à ses utilisateurs le visionnage gratuit et légal de vidéo-clips en haute définition. Dévoilée sur YouTube il y a quelques heures, ce projet hors du commun nous transporte dans un univers poétique et surnaturel où musique et nature se mêlent à la perfection. On y retrouve The Weeknd et Ariana Grande, entourés de musiciens, en train d'interpréter le titre Off The Table, issu du dernier album de la jeune femme. Une performance absolument bluffante de la part des deux artistes américains qui, une fois de plus, nous surprennent par l'originalité de leur mise en scène ainsi que la qualité vocale de leur prestation. Bref, vous l'aurez compris, ce live est à voir de toute urgence !

Six ans après l'immense succès de Love Me Harder, la magie opère donc à nouveau sur un morceau qui traite de l'amour que portait la chanteuse américaine à Mac Miller, son ex petit-ami décédé en 2018. "Si je ne peux pas t'avoir, l'amour est-il complètement impossible ? / Est-ce que je dois rester à l'écart et attendre la prochaine vie ? / Suis-je trop froide ? / Ne suis-je pas assez gentille ? / Je ne suis peut-être pas encore tout à fait guérie ou prête / Dois-je y aller plus doucement ? / Mais je veux juste savoir si l'amour est totalement impossible ?" chante t-elle aux côtés de l'interprète de Blinding Lights. Des paroles qui en disent long sur la reconstruction émotionnelle d'Ariana Grande après une telle épreuve. De son côté, The Weeknd semble lui répondre qu'il est prêt à l'attendre et à passer au second plan. Une position qui, selon les fans, fait clairement référence à la relation de la chanteuse et de Dalton Gomez, qu'elle a épousé il y a quelques semaines.