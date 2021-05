Ariana Grande et The Weeknd interprètent Save Your Tears en live pour la première fois (VIDEO)

Il y a quelques semaines, Ariana Grande et The Weeknd dévoilaient le remix de Save Your Tears, un titre qui apparaît sur l'album du chanteur canadien After Hours, sorti en mars 2020. Une initiative qui n'est pas sans précédent puisque les deux artistes mondialement connus avaient déjà collaboré sur des titres tels que Love Me Harder ou encore Off the table. Porté par l'immense succès de son opus, The Weeknd espérait ainsi redonner un second souffle à sa chanson en attendant le lancement de sa tournée mondiale. Et pour cela, qui de mieux que sa célèbre acolyte Ariana Grande ? Ce ne sont d'ailleurs pas les fans qui diront le contraire puisque de nombreux internautes s'étaient réjouis de sa sortie.

Quelques jours après son mariage avec Dalton Gomez, la chanteuse américaine est donc apparue pour la première fois aux côtés de l'interprète de I Feel It Coming lors des iHeartRadio Music Awards 2021. Un événement musical très prestigieux durant lequel ils se sont retrouvés pour une interprétation parfaite de Save Your Tears. Acclamés par un public en folie, The Weeknd et Ariana Grande ont démontré, une fois de plus, la complicité et l'alchimie musicale qui régnaient entre eux. Un joli moment qui, on l'espère, pourra se reproduire très vite avec le retour des concerts et des événements à grande échelle !