Ariana Grande & The Weeknd : Écoutez Off the table, leur nouvelle collaboration !

En février 2019, Ariana Grande dévoilait Thank U, Next, son cinquième album studio. Un véritable succès commercial qui valait à la star de 27 ans le statut de seule artiste féminine à avoir deux singles issus du même album en tête du Billboard Hot 100 (après Mariah Carey). S'en suivait une énorme tournée mondiale et divers projets menés à bien jusqu'au confinement. Ces derniers mois, c'est aux côtés de Lady Gaga avec leur titre titre Rain On Me que les Arianators ont pu retrouver leur idole. Un véritable raz de marée qui venait ainsi s'ajouter à la longue liste de tubes interprétés par l'artiste. Mais ce n'est pas fini. Alors qu'elle avait récemment affirmé avoir travaillé d'arrache-pied durant le confinement, Ariana Grande révèle enfin le fruit de ses efforts : son sixième album, Positions.

Quelques jours après avoir dévoilé le clip de Positions (déjà vu près de 50 millions de fois sur YouTube), la chanteuse a partagé ce vendredi 30 octobre, comme prévu, l'intégralité de son dernier projet. On découvre ainsi des chansons au nom évocateur comme Nasty (Méchant en français) ou encore Shut Up (Ferme ta gue***) mais surtout deux collaborations exceptionnelles avec Doja Cat sur Motive et The Weeknd sur le titre Off the table.

Six ans après l'immense succès de Love Me Harder, la magie opère à nouveau sur un morceau qui semble traiter de l'amour que portait la chanteuse américaine à Mac Miller, son ex petit-ami décédé en 2018. "Si je ne peux pas t'avoir, l'amour est-il complètement impossible ? / Est-ce que je dois rester à l'écart et attendre la prochaine vie ? / Suis-je trop froide ? / Ne suis-je pas assez gentille ? / Je ne suis peut-être pas encore tout à fait guérie ou prête / Dois-je y aller plus doucement ? / Mais je veux juste savoir si l'amour est totalement impossible ?" chante t-elle aux côtés de l'interprète de Blinding Lights. Des paroles qui en disent long sur la reconstruction émotionnelle d'Ariana Grande après une telle épreuve. De son côté, The Weeknd semble lui répondre qu'il est prêt à l'attendre et à passer au second plan. Une position qui, selon les fans, fait clairement référence à Dalton Gomez, le boyfriend actuelle de la star.

Une fois de plus, la jeune américaine de 27 ans nous offre une album personnel teinté de textes forts et honnêtes. Devenue l'une des artistes les plus prolifiques et rentables de sa génération, Ariana Grande pourrait bien battre un nouveau record avec Positions. Un opus qu'elle pourra également défendre sur scène dans les mois voire les années à venir.