Ariana Grande et Justin Bieber invitent leurs fans dans le clip de Stuck With U

Il était temps...! Après des années d'amitié, Justin Bieber et Ariana Grande ont enfin entendu l'appel de leurs fans : le duo d'artistes dévoilera sa toute première collaboration officielle (Stuck With U) le 8 mai prochain. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ils ont choisi d'opter pour un clip participatif. traduction ? Les fans auront une chance d'y apparaître !

En raison des mesures sanitaires prises à l'encontre du coronavirus, les deux artistes ne pourront pas tourner un clip traditionnel. Mais, cela n'arrête pas Justin Bieber qui, sur son compte Instagram, a lancé un appel à ses followers : « Aidez-nous à faire la vidéo de "Stuck With U". Je veux vous voir vous amuser durant cette quarantaine. C'est la chanson de bal pour tous ceux qui ne peuvent pas aller à leur bal de promo cette année. Envoyez-vous vos vidéos dans vos robes et vos costumes avec vos proches », lance t-il. De son côté, Ariana Grande est ravie : "Je suis obsédée par vos vidéos. Sérieusement elles sont adorables. Merci beaucoup de partager ces moments avec nous et d'apporter tellement d'amour et de vie à ceci. C'est [un projet] vraiment spécial. Je suis impatiente que vous voyez le produit final et que vous entendez la chanson bien sûr".

Notez que tous les bénéfices du morceau seront reversés à la First Responders Children's Foundation, dont le but est d'offrir des bourses d'études aux enfants des personnes en première ligne durant la pandémie mondiale de coronavirus.