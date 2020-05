Ariana Grande et Justin Bieber entrent dans l'histoire avec un record musical !

Il y a quelques semaines, Ariana Grande et Justin Bieber décidaient de s'engager dans la lutte contre le COVID-19 avec leur titre Stuck With U. Un morceau forcément destiné à se classer en tête des charts même si les deux jeunes artistes ne s'attendaient pas à un tel succès. En effet, dès sa sortie, la chanson s'est directement classée numéro 1 au Billboard Hot 100. Un véritable exploit qui leur permet de battre un record et de rejoindre deux poids lourds de la musique, à savoir Mariah Carey et Drake, en tant que seuls artistes de l’histoire à avoir fait leurs débuts avec trois chansons numéro 1 du Hot 100. Ça sonne plutôt bien sur un CV, vous ne direz pas le contraire !

En effet, Mariah Carey a été la première musicienne à décrocher trois premières places dans le Hot 100 avec les titres Fantasy, One Sweet Day et Honey. Des titres assez peu connus en France. Quant à Drake, il est devenu le deuxième artiste à accumuler trois places au classement Hot 100 le mois dernier. Il a récolté ses deux premières en 2018 avec les titres God's Plan et Nice For What, et moins de deux ans plus tard, il a ajouté Toosie Slide à ses deux précédents exploits.