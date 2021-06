Ariana Grande et James Corden fêtent le déconfinement dans une vidéo hilarante

Un retour à la vie "normale", ça se fête ? C'est en tout cas ce que ce pensent Ariana Grande et James Corden ! La preuve, la chanteuse américaine et le présentateur le plus en vogue du moment se dévoilent dans une vidéo hilarante diffusée dans The Late Late Show sur CBS. Accompagnés de Marissa Jaret Winokur, star de Broadway, les deux artistes nous offrent un moment totalement dingue où ils parodient le célèbre film Hairspray, sorti en 1988 puis remis au goût du jour en 2007. Inspiré du titre Good Morning Baltimore, ces derniers n'hésitent pas à modifier les paroles pour en faire une reprise intitulée No Lockdowns Anymore (Plus de confinement, en français).

Déjà visionnée près de 250 000 fois en quelques heures, la vidéo publiée sur YouTube nous montre une Ariana Grande resplendissante dans une robe jaune de la marque Versace. Mis en images dans un décor de rue new yorkaise, la chanteuse américaine et le présentateur britannique déambulent au milieu des voitures et de la foule en délire. Une chorégraphie parfaitement orchestrée digne des meilleures comédies musicales. Un joli moment qui célèbre la fin de la majorité des restrictions sanitaires aux Etats-Unis, à quand la même en France avec Manu Payet Payet et Angèle ?