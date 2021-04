Ariana Grande est l'artiste féminine la plus streamée de tous les temps !

L'année 2020 n'aura pas été mauvaise pour tout le monde ! La preuve avec Ariana Grande qui a définitivement dépassé un nouveau palier dans sa carrière. En effet, alors qu'elle figurait en tête des classements musicaux les plus prestigieux de l'année (ventes de disques, tournées mondiales les plus rentables, chanteuse la plus écoutée au monde sur Spotify…), la chanteuse américaine vient d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. Et pas des moindres. Vous vous demandez quel record elle a encore pu battre ? Sachez que l'interprète de Problem vient de décrocher le titre de l'artiste féminine la plus streamée de tous les temps sur les plateformes de musique à la demande avec plus de 90 milliards de streams. Une information délivrée par le très sérieux compte Twitter Pop Crave qui lui dédie ainsi une publication exceptionnelle à l'occasion de cette information (voir ci-dessous).

.@ArianaGrande has reached 90 BILLION streams worldwide across all platforms. She is the most streamed female artist of all time. pic.twitter.com/zWDyWDLzaQ — Pop Crave (@PopCrave) April 1, 2021

Cet énorme succès, c'est en partie à son nouvel album, Positions, sorti en octobre dernier, qu'Ariana Grande le doit. Un opus de quatorze titres exceptionnels dans lequel on découvre ainsi des chansons au nom évocateur comme Nasty (Méchant en français) ou encore Shut Up (Ferme ta gue***) mais surtout deux collaborations exceptionnelles avec Doja Cat sur Motive et The Weeknd sur le titre Off the table. Des titres personnels teintés de textes forts et honnêtes qui ont toute de suite envoûté les Arianators. Près de deux ans après thank u, next, son cinquième album studio, la chanteuse qui vient de fêter ses 27 ans pourrait bientôt retrouver le chemin de la scène afin d'y défendre son dernier opus. Du moins, c'est tout le mal qu'on lui souhaite !