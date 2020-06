Ariana Grande entre dans l'histoire grâce au tube Rain on Me !

L'année 2020 aura définitivement était un nouveau palier dans la carrière d'Ariana Grande ! Alors qu'elle figure en tête des classements les plus prestigieux de l'univers musical (ventes de disques, tournées mondiales les plus rentables...), la chanteuse américaine vient d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. En effet, l'interprète de Problem vient d'être élue première artiste de tous les temps à classer quatre de ses chansons en première place. Un record inégalé jusque-là qu'elle doit aux morceaux Thank U, Next, 7 Rings, Stuck With U en duo avec Justin Bieber et le récent Rain On Me, enregistré en collaboration avec Lady Gaga.

Âgée de seulement 26 ans, Ariana Grande s'est imposée en quelques années comme l'une des artistes les plus talentueuses et rentables de sa génération. Alors qu'elle vient tout juste de mettre un terme à son Sweetener World Tour, la tournée mondiale durant laquelle elle défendait Thank U, Next, son album sorti en 2019, la chanteuse a affirmé qu'elle attendrait avant de sortir un nouvel opus. Une pause bien méritée qui ne devrait toutefois pas ravir ses millions de fans aux quatre coins du globe.

Récemment, la jeune femme s'est fortement engagée en faveur du mouvement #BlackLivesMatter. Elle a notamment tenu à solliciter son énorme communauté de fans sur Instagram où elle est suivie par plus de 189 millions de personnes. Pour rappel, les manifestations actuelles sont survenues après la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans, lorsqu'un policier a enfoncé son genou dans le cou de Floyd, le maintenant ainsi pendant plus de huit minutes. Sa mort, ainsi que d'autres morts de personnes de couleurs à travers le monde, ont donné lieu à un immense élan de solidarité.