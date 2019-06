Ariana Grande en larmes lors de son concert à Pittsburgh, la ville de son défunt petit-ami (VIDEO)

C'est l'une des vidéos les plus tristes que l'on ai vu ces dernières semaines ! Alors qu'elle sillonne actuellement le globe dans le cadre de sa tournée The Sweetener World Tour, Ariana Grande s'est arrêtée à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et si habituellement, ses prestations se passent sans le moindre soucis, c'était sans compter ce dernier spectacle que la chanteuse a eu du mal à finir. En effet, alors qu'elle interprétait Thank U Next, l'un de ses derniers hits, cette dernière a littéralement fondu en larmes.

Ariana Grande pleure à Pittsburgh (c'était la ville où habitait Mac Miller.)Elle a réservé une chaise pour lui et a préparé une playlist spéciale Mac Miller avant le concert par respect.Elle a vraiment besoin d'une pause la pauvre. pic.twitter.com/wYt3V8TxxK — French Blogger (@SipWithNasli) 14 juin 2019

La cause de ce trop-plein d'émotions ? Tout simplement parce qu'elle se produisait dans la ville d'origine de son défunt petit-ami, Mac Miller. Décédé dès suites d'une overdose le 7 septembre 2018, le rappeur de 26 ans comptait beaucoup pour l'interprète de One Last Time. Il n'en fallait pas plus à la jeune artiste pour s'effondrer en plein concert. Visiblement très touchée d'être sur les terres de Miller, Ariana Grande lui avait préparé une playlist spéciale et avait même réservé un siège pour lui.