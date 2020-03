Ariana Grande en dit plus sur son duo avec Lady Gaga !

Il y a quelques semaines, on apprenait avec stupeur que Lady Gaga et Ariana Grande auraient travaillé main dans la main sur un duo musical exceptionnel ! Une nouvelle qui n'avait pas manqué d'affoler les millions de fans des deux artistes ainsi que les médias du monde entier. Attendu sur Chromatica, le nouvel album de l'interprète de Bad Romance, ce morceau tout à fait inédit demeure pour l'instant un réel mystère pour la majorité d'entre nous. En effet, très peu d'informations ont filtré concernant ce projet. Ce n'est qu'il y a quelques jours qu'Ariana Grande s'est laissée aller à quelques révélations sur son compte Instagram...

À l'occasion de l'anniversaire de Lady Gaga, son amie a posté un cliché les montrant toutes les deux. Sur cette publication, on peut également y lire une légende édifiante : "Joyeux anniversaire à un véritable ange qui a changé ma vie de plusieurs façons! Je vous en dirais plus à ce propos bientôt mais… Mon coeur est tellement rempli et heureux et compréhensif, Lady Gaga. Je te souhaite tout le bonheur du monde aujourd’hui et pour tous les autres jours" précise l'interprète de Love Me Harder. Des propos qui en disent long sur la complicité des deux stars et qui annoncent du lourd niveau musical... du moins, on espère !