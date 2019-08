Ariana Grande émue par sa mère lors d'un concert à Londres (VIDEO)

On le sait, Ariana Grande est un vrai cœur d'artichaut ! Et quand cela touche l'un de ses proches, cela n'arrange pas les choses. Actuellement en tournée dans le monde entier avec son The Sweetener Tour, la jeune femme n'a pas hésité à faire plaisir à sa mère dont c'était l'anniversaire. Pour preuves, alors qu'elle se produisait à L'O2 Arena de Londres, l'interprète de Thank U, Next a décidé de chanter de vieux morceaux que sa mère affectionne particulièrement. Un joli geste qui n'a pas laissé de marbre Joan Grande, aperçue en train de se déchaîner sur le devant de la scène.

mama !!!!!!!!!! how how how is someone this cute ? https://t.co/VJJVWjnnmQ — Ariana Grande (@ArianaGrande) August 18, 2019

Visiblement très touchée parau tant d'enthousiasme de la part de sa maman, Ariana Grande a aussitôt posté une publication sur Twitter dans laquelle elle demande à ses fans : "Maman!! Comment, comment, comment est-ce que quelqu’un peut être aussi mignon?" Et si ce n'est un secret pour personne que la mère et la fille sont très proches, il semblerait que ces deux-là n'hésitent pas à montrer leur amour au grand jour. C'est donc tout naturellement que Joan Grande a répondu à sa fille par le biais des réseaux sociaux : "Oh mon Dieu!!!! Je t'aime, je suis si fière de toi, toi et ta musique m'emportaient dans un si bel endroit! J'aimerais que vous soyez moi en train de regarder son spectacle pendant une minute ... c'est le plus beau sentiment au monde!"