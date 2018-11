Ariana Grande, élue femme de l'année par le magazine Billboard ! 

Le 6 décembre prochain se tiendra la treizième édition du Billboard Woman Music Awards, à New York. Et pour l'occasion, Ariana Grande sera récompensée et honorée par le magazine et l'association DoSomething.org en vue de son élection en tant que Femme de l'année. Une nomination amplement méritée si l'on en croit Ross Scarano, vice-président de Billboard qui explique ce choix.

"Ariana est une star selon ses propres règles, elle ne se plie jamais à un style de musique tendance ou à une certaine marche à suivre de l’industrie. Certaines de ses convictions, elle reste droit dans ses bottes et s’en tient à ses décisions dans un monde qui est souvent inhospitalier pour ce genre de force chez les jeunes femme. Elle est courageuse, elle fait la meilleure musique de sa carrière et elle mérite totalement d’être Femme de l’année."

Et c'est peu dire ! La jeune femme a subit quelques aléas, tragiques, de la vie. On pense notamment aux attentats de Manchester survenus en mai 2017 lors de son Dangerous Woman Tour et surtout, à la mort récente de son ex-compagnon, Mac Miller avec lequel elle avait mis en place le concert caritatif One Love Manchester qui lui a permis de récoler pas moins de 23 millions de dollars, alloués aux familles des victimes. Suite à cela, elle n'a pas hésité à se confier sur son anxiété et au long chemin mené pour s'en sortir. Son courage et sa bonté seront donc légitimement récompensés.

L'interprète de Thank you, Next, succédera notamment à Madonna, Lady Gaga, Taylor Swift ou encore Selena Gomez.