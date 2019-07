Ariana Grande : Elle balance les teasers de son prochain hit !

Plus de 160 millions de personnes ! Ce chiffre peut vous paraître totalement dingue et pourtant c'est le nombre de personnes qui suivent la jeune chanteuse américaine sur Instagram. Parmi les personnes les plus suivies au monde, il semblerait que cette dernière ait bien compris l'impact que pouvait avoir ses publications sur sa communauté. C'est donc tout naturellement qu'Ariana Grande vient de rendre public quelques vidéos et photos issus du tournage de son prochain titre, Boyfriend.

Vêtue d'un haut en tulle très imposant et d'un short noir, la nouvelle égérie de Givenchy a posté une très courte vidéo la laissant apparaître aux côtés du rappeur Social Soul. On les voit très proches l'un de l'autre dans ce clip qui s'annonce déjà très chaud. Visionnée plus de 6 millions de fois, cet extrait précise également que le clip de Boyfriend sortira le 2 août prochain. Et au vu des commentaires des internautes, le titre s'annonce déjà comme un véritable succès... Reste à patienter quelques jours pour s'assurer de la qualité de ce nouveau projet.