Ariana Grande dévoile un extrait de son prochain son (VIDEO)

En février 2019, Ariana Grande dévoilait Thank U, Next, son cinquième album studio. Un véritable succès commercial qui valait à la star de 27 ans le statut de seule artiste féminine à avoir deux singles issus du même album en tête du Billboard Hot 100 (après Mariah Carey). S'en suivait une énorme tournée mondiale et divers projets menés à bien jusqu'au confinement. Ces derniers temps, c'est aux côtés de Lady Gaga et de son titre titre Rain On Me que les Arianators ont pu retrouver leur idole. Un véritable raz de marée qui venait ainsi s'ajouter à la longue liste de tubes interprétés par l'artiste. En parallèle, elle est la personnalité féminine la plus suivie sur Instagram avec pas moins de 202 millions d'abonnés. Bref, vous l'aurez compris, Ariana Grande n'est pas vraiment à plaindre niveau carrière.

Toutefois, en véritable bourreau de travail, la jeune femme ne semble jamais s'arrêter. La preuve avec une récente publication sur les réseaux sociaux (voir ci-dessus) dans laquelle elle nous livre un extrait de ce qui pourrait être son prochain hit. On y voit un écran d'ordinateur sur lequel elle monte son nouveau son avec, en légende, les lettres "brb". Serait-ce le nom de son prochain titre ? De son prochain album ? Un message caché pour ses fans ? Rien a été officialisé pour le moment. Tout ce que l'on peut constater, c'est que ces quelques notes douces et angéliques s'accordent parfaitement avec la puissante voix de Ariana Grande.