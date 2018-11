Ariana Grande dévoile les deux artistes qui ouvriront le Sweetener World Tour ! 

Après avoir dévoilé par surprise un nouveau titre, Thank You, Next dans lequel elle relate ses dernières expériences amoureuses, Ariana Grande continue de ravir ses fans en annonçant non pas une mais deux premières parties pour son Sweetener World Tour.

Mais alors, qui aura la chance d'ouvrir le bal ? Eh bien la chanteuse Normani, membre des Fifth Harmony et le groupe pop Social House sont les heureux élus. Pour ceux qui ne connaissent pas le duo, sachez qu'ils ont notamment co-produit le dernier single d'Ariana Grande. Habitué à produire pour les plus grands (Chris Brown, Steve Malcom, Jennifer Lopez, etc.), ils auront la possibilité de défendre leur premier album lors du Sweetener World Tour. Normani, s'est elle, démarqué râce à ses collaborations. En particulier avec Calvin Harris sur les titres Checklist et Slow Down. Il se dirait même qu'elle préparerait un duo avec Sam Smith...

Une excellente nouvelle pour les fans d'Ariana Grande qui pourront à coup sûr apprécier le concert dans de très très bonnes conditions. Les fans français, eux, devront patienter avant d'espérer une date dans l'hexagone !