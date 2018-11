Ariana Grande a t-elle dévoilé la tracklist de son prochain album dans le clip de Breathin' (VIDEO) ? 

Ariana Grande poursuit la promotion de Sweetener, son quatrième opus. Après quelques semaines difficiles passées loin des projecteurs pour se remettre de la mort prématurée de son ex petit ami Mac Miller, la pop star a fait son grand retour avec Thank U, Next, un morceau qui, inévitablement, s'adresse à ses anciens petits-amis. En parallèle, la chanteuse a tourné le clip très attendu de Breathin' - à découvrir sur Sweetener. Bonne nouvelle, la vidéo est enfin là. Or, selon les fans, elle cacherait quelques petites surprises concernant le prochain album de la chanteuse.

Réalisé par Hannah Lux Davis, le clip nous montre ainsi Ariana Grande à New York (probablement à la station de Grand Central), essayant d'échapper à la réalité. Du côté des fans, on pense que ce clip serait surtout un message caché concernant le prochain album de la chanteuse : si l'on paie attention aux panneaux d'affichage, on remarque qu'à la place des destinations, ce qui est inscrit ressemble fortement à des titres de chansons. On distingue le mot "Needy" , par exemple. Et pour rappel, les fans attendaient un morceau inédit intitulé Needy il y a quelques semaines.

U TRYNA BE SNEAKY SIS pic.twitter.com/JNk3Vm33kq — kaylah (@goodnightng0) 7 novembre 2018

Céleste, poétique et sensuel, ce nouveau clip signé Ariana Grande défend cet album comme il le mérite - tout en préparant (peut-être) le terrain pour la suite.