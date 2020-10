Ariana Grande dévoile la cover de Positions, son prochain single

On l'attendait, il arrive ! Ariana Grande prend son temps mais d'ici quelques jours, l'interprète de Thank U, Next sera de retour dans les charts avec un nouveau single, Positions. Prévu pour le 23 octobre prochain, ce dernier défendra le sixième album de la chanteuse (du même nom). Pour mieux faire patienter les fans, la star a dévoilé la cover de ce morceau tant attendu et elle est à découvrir sans plus attendre !

Attendu pour le 30 octobre prochain, l'opus s'annonce prometteur : notez que des producteurs tels que Mr. Franks, TBHits, Social House ou encore Njomza seront de la partie. Patience, plus que quelques heures avant d'avoir un aperçu de cette toute nouvelle ère signée Ariana Grande !