Ariana Grande dévoile Imagine et se place au sommet des charts US

Ariana Grande va terminerl'année en beauté. Celle qui admet avoir vécu "la plus belle année de sa carrière" mais aussi "la pire année de sa vie" vient de dévoiler un nouveau single, Imagine. Teasé sur les réseaux sociaux depuis près de deux jours, le titre n'aura pas tardé à se hisser en tête des charts : il est déjà numéro un aux Etats-Unis. Après Thank U, Next, Ariana Grande est en route pour un tout nouveau record et visiblement, son cinquième album aura le même succès que le précédent - si ce n'est plus.

Publiée le 14 décembre dernier sur Youtube, la vidéo a d'ores et déjà dépassé les 600 000 vues. Ariana Grande nous offre une ballade optimiste : "Imagine un monde comme celui-ci", chante t-elle. Comme si après l'horreur vécu ces derniers mois pouvait laisser place à un monde meilleur. Du côté des fans, on valide inévitablement ce nouveau titre : "Imaginez un monde sans Ariana Grande", ecrit un fan, "ma vie serait tellement inadéquate". Nommée femme de l'année par Billboard, Ariana Grande a définitivement prouvé qu'elle était une artiste, capable de prendre le pire pour en faire quelque chose de beau.