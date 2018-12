Ariana Grande devient Regina George (Lolita Malgré Moi) dans le clip de Thank U, Next et c'est brillant

"Le mercredi, on porte du rose". Si vous avez grandi dans les années 90-2000, alors Lolita Malgré Moi, film porté par Rachel McAdams et Lindsay Lohan, fait partie de vos classiques. Pour rappel, Rachel McAdams y campe Regina George, véritable peste qui règne sur son lycée. On se souvient du Burn Book (fameux carnet rose) et surtout, de Glenn Coco, cet élève qui n'avait rien demandé à personne (et qui est devenu un mythe). La bonne nouvelle, c'est qu'Ariana Grande nous a offert un clip presque hommage à ce film culte. Accrochez-vous, quand la chanteuse se glisse dans la peau de Regina, ca vaut le détour.

Petit bonus, on retrouve quelques acteurs du film culte dans le clip. Mention spécial à Kris Jenner qui, le temps de quelques secondes, est devenue la mère de Regina. Grand moment d'anthologie. En quelques jeures à peine, Ariana Grande a battu un record - mérité - et plus on y pense, plus on se dit qu'elle est définitivement l'artiste qui aura marqué cette année 2018.

Aussi, ne manquez pas l'apparition de Troye Sivan qui, avec Charli XCX nous avait déjà offert un petit hommage aux années 90 !