Ariana Grande devient la première artiste féminine à atteindre ce record !

Ces dernières année n'auront pas été de tout repos pour Ariana Grande. Portée par l'immense succès de ses albums Thank u, next, dévoilé en 2019 et Positions, sorti l'année suivante, la chanteuse a réellement dépassé un nouveau palier dans sa carrière. En effet, alors qu'elle figurait déjà en tête des classements les plus prestigieux de l'univers musical ces dernières années (ventes de disques, tournées mondiales les plus rentables, chanteuse la plus écoutée au monde sur Spotify…), la star américaine vient d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. Vous vous demandez quel record elle a encore pu battre ? Sachez que l'interprète de Problem vient de décrocher le titre de seule artiste féminine à posséder 75 chansons qui dépassent les 100 millions de streams sur Spotify. Un joli coup de maître pour celle qui avait également dévoilé un documentaire sur Netflix et qui vient tout juste de promouvoir la dernière collection de sa ligne de maquillage.

Alors qu'elle siège actuellement en tant que membre du jury dans la version américaine de The Voice, plusieurs sources affirment qu'Ariana Grande pourrait faire un retour à la musique d'ici peu. Il faut dire que quelques mois après la sortie retentissante de sa reprise de Save Your Tears, en collaboration avec The Weeknd, la chanteuse qui vient de fêter ses 28 ans n'a pas encore eu l'occasion de défendre son dernier album sur les scènes du monde entier. Un contre-temps dû à la crise sanitaire qui pourrait bien la pousser à entamer une tournée mondiale avant la sortie d'un nouvel opus. Il faudra toutefois s'armer d'encore un peu de patience pour découvrir les prochaines annonces de la chanteuse. On a hâte !

#ArianaGrande becomes the first female artist to have 75 songs with over 100 million streams on Spotify. pic.twitter.com/oxy9XnHTbN — Pop Crave (@PopCrave) March 15, 2022

