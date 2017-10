Ariana Grande lance son propre clavier emoji

Les ventes d'album et les places de concerts ne suffisant plus à rémunérer les stars de la pop mondiale, celles ci sont contraintes (sic) de diversifier leurs sources de revenu. De Rihanna avec sa marque de cosmétique Fenty Beauty à Taylor Swift qui lance sa propre application/réseau social The Swift Life en passant par la ligne de vêtement de sport de Beyoncé Ivy ParkXTopshop, les exemples récents sont nombreux. Ariana Grande semble quant à elle s'être inspirée de Kim Kardashian et du succès de ses Kimoji, ainsi que de la grande popularité des émojis chez les jeunes utilisateurs de smartphone, pour lancer son propre clavier emoji : ARIMOJI !

https://t.co/9lOCBMUh7B pic.twitter.com/FlKKy4XGU9

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 12 octobre 2017

C'est sur ses réseaux sociaux qu'Ariana Grande a teasé l'arrivée du clavier ARIMOJI. Une aventure tentée par Justin Bieber l'an dernier avec ses Justmoji mais aussi par Sia. Si l'actualité musicale de queen Ari vous intéresse plus que ses deals de businesswoman, sachez que la chanteuse pourrait très bientôt être de retour avec de nouvelles musiques. Pharrell Williams avait confié avoir travaillé sur son nouvel album, et depuis que la jeune femme a affiché une nouvelle couleur de cheveux, ses fans sont persuadés qu'elle entame une nouvelle ère. Ariana Grande pourrait elle rejoindre la liste des artistes qui vont dévoiler un nouvel album d'ici la fin de l'année 2017 ? On y croit moyen mais on peut toujours espérer !