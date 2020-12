Ariana Grande bat un nouveau record sur Spotify !

L'année 2020 aura définitivement été l'occasion pour Ariana Grande de dépasser un nouveau palier dans sa carrière ! Alors qu'elle figurait en tête des classements les plus prestigieux de l'univers musical l'année dernière (ventes de disques, tournées mondiales les plus rentables...), la chanteuse américaine vient d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. En effet, l'interprète de Problem vient de dépasser les 70 millions d'auditeurs mensuel sur Spotify. Des chiffres totalement dingues qui font d'elle la première artiste féminine à atteindre un tel score, et surtout la deuxième artiste, tous genres confondus, la plus écoutée au monde. À titre de comparaison, Taylor Swift est écoutée par plus de 39 millions de personnes chaque mois, tandis que Dua Lipa, très en vogue en ce moment, plafonne à plus de 60 millions d'auditeurs.

.@ArianaGrande becomes the first female artist in Spotify history to cross 70 MILLION monthly listeners. pic.twitter.com/TNdv76NDii — Pop Crave (@PopCrave) December 5, 2020

Cet énorme succès, c'est à son nouvel album, Positions, sorti en octobre dernier, qu'Ariana Grande le doit. Un opus de quatorze titres exceptionnels dans lequel on découvre ainsi des chansons au nom évocateur comme Nasty (Méchant en français) ou encore Shut Up (Ferme ta gue***) mais surtout deux collaborations exceptionnelles avec Doja Cat sur Motive et The Weeknd sur le titre Off the table. Des titres personnels teintés de textes forts et honnêtes qui ont toute de suite envoûté les Arianators. Un peu plus d'un an après Thank U, Next, son cinquième album studio, la chanteuse qui vient de fêter ses 27 ans pourrait bientôt retrouver le chemin de la scène afin d'y défendre son dernier projet. Du moins, lorsque la situation sanitaire le permettra. On espère, donc, le plus vite possible...