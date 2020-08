Ariana Grande bat le record de Rihanna et devient l'artiste la plus streamée de tous les temps

Ariana grande n'a plus rien à prouver : depuis ses débuts sur Nickelodeon, la popstar n'a eu de cesse d'enchainer les records et les numéros un - notez d'ailleurs que récemment, Ariana Grande a battu un record historique grâce à Rain on Me, feat. Lady Gaga. Comptait-elle s'arrêter là ? Non. Ariana Grande vient tout juste d'être élue artiste féminine la plus streamé de tous les temps, détrônant ainsi Rihanna.

Selon Chartdata, Ariana Grande peut se vanter d'avoir généré près de 20,5 milliards de streams en sept ans. Heureuse, l'interprète de God is a Woman s'est empressée de partager sa joie et de remercier ses fans sur les réseaux sociaux : « Oh mon dieu, merci infiniment à tous d'écouter ma musique et de vous en soucier autant. Je suis impatiente de vous donner de nouvelles choses à écouter », écrit-elle avant de sommer Rihanna de sortir un nouveau disque : « Maintenant, est-ce que Rihanna peut s'il vous plaît lâcher son album pour qu'elle puisse récupérer ce record et remplir à nouveau mes oreilles ? »

Rihanna a fait son retour musical il y a quelques mois avec PARTYNEXTDOOR. Son dernier opus, ANTI, a fêté ses quatre ans en janvier dernier.