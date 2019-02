Ariana Grande, Avril Lavigne... les 5 meilleurs albums de 2019 (jusqu'à présent)

Si 2018 nous a gâtés, il ne faudra clairement pas sous-estimer 2019. Pourquoi ? Parce que côté musique, on attend du "lourd", comme diraient certains. On sait que Camila Cabello va dévoiler son prochain opus courant 2019, comme Dua Lipa. On sait aussi que Billie Eilish dévoilera son premier essai au mois de mars (et elle devrait franchement exploser tous les scores). Mais déjà en ce début d'année, quelques bons albums sont sortis. Et, petits chanceux, on vous les a selectionnés.

AVRIL LAVIGNE - HEAD ABOVE WATER

Plus qu'attendu, l'album qui a signé le retour en force d'Avril Lavigne a été publié le 15 février dernier. On l'attendait de pied ferme depuis la sortie du lead single, Head Above Water et la chanteuse canadienne n'a pas déçu. C'est simple, il y a tout dans ce disque : le combat contre la maladie de Lyme, de la vulnérablité mais aussi une force incroyable et surtout, de l'espoir. Avril Lavigne a signé un disque inspiré de femmes fortes et qui, inévitablement, donnera de la force et de l'espoir à quiconque l'écoute. Côté coup de coeur, on retient Dumb Blonde, avec Nicki Minaj.

-M- LETTRE INFINIE

-M- est de retour dans les bacs depuis le 25 janvier 2019 avec un album intimiste qui, en plus, fait écho à ses premières amours. Qui a dit que le funk s'allait pas avec la mise à nue ? Sur cet opus, on retrouve notamment la fille du chanteur, Billie. Depuis le 8 février, -M- défend Lettre Infinie au Cirque d'Hiver (et c'est un succès).

CLARA LUCIANI - SAINTE VICTOIRE (REEDITION)

Celle qui a été sacrée Révélation Scène aux Victoires de la Musique nous a offert une réédition de son premier album, Sainte Victoire. Alors que Grenade séduit de plus en plus de monde, c'est avec Nue que Clara a choisi de présenter cette rééddition (qui, forcément, propose des inédits).

JEANNE ADDED - RADIATE, ALTERNATIVE TAKES

Elle aussi sacrée aux Victoires de la Musique, Jeanne Added a littéralement électrisé le paysage musical français. Oui, en France, on est encore capable de faire rock et oui, les femmes sont plus que douées lorsqu'il sagit de secouer les codes. La preuve.

ARIANA GRANDE - THANK U, NEXT

Evidemment. Difficile de lister les meilleurs albums de 2019 (jusque ici) sans parler de Thank U, Next. Si certains fans ont pu être déçus par Sweetener (dévoilé l'été dernier), la chanteuse a mis la barre haut avec cet opus. Féministe, piquant, sincère... Ariana Grande a livré un opus qui a fait l'unanimité auprès des fans mais aussi des critiques. Fera t-elle mieux que Thank U, Next ? Elle a tout le temps d'y travailler. Mais il sera difficile de détrôner cet opus qui marque un tournant dans sa carrière.