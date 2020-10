Ariana Grande aura des duos avec The Weeknd et Doja Cat sur son prochain album (PHOTO)

L'année 2020 aura définitivement était un nouveau palier dans la carrière d'Ariana Grande ! Alors qu'elle figure en tête des classements les plus prestigieux de l'univers musical (ventes de disques, tournées mondiales les plus rentables…), la chanteuse américaine vient d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. En effet, l'interprète de Problem vient d'être élue première artiste de tous les temps à classer quatre de ses chansons à la première place. Un record inégalé jusque-là qu'elle doit aux morceaux thank u, next, 7 Rings, Stuck With U en duo avec Justin Bieber et le récent Rain On Me, enregistré en collaboration avec Lady Gaga. Et c'est loin d'être fini !

Alors qu'elle s'enthousiasmait à l'idée de dévoiler son nouvel album ces dernières semaines, sa patience devrait bientôt être récompensée ! En effet, alors qu'Ariana Grande a dévoilé, il y a quelques jours, le clip de Positions (déjà vu près de 40 millions de fois sur YouTube), la chanteuse en a profité pour partager avec ses fameux Arianators la liste complète des titres de son nouvel opus (voir ci-dessus). On découvre ainsi des chansons au nom évocateur comme Nasty (méchant en français) ou encore Shut Up (inutile de traduire) mais surtout deux collaborations exceptionnelles avec The Weeknd (sur le titre Off the table) et Doja Cat (Motive). De quoi mettre l'eau à la bouche des millions de fans qui attendent avec impatience l'arrivée de Positions. "Je n'ai pas de top 3 ou quelque chose du genre. Tout va ensemble. C'est mon projet préféré pour tant de raisons et j'ai vraiment hâte qu'il soit entre vos mains. Merci pour votre amour et votre excitation, ça veut dire énormément pour moi" a précisé la jeune artiste à propos de son opus. Et il faut dire que cette dernière a été très active durant le confinement puisque ce nouveau projet sera le troisième album d'Ariana Grande en seulement deux ans !