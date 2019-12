Ariana Grande : Arrêtez tout, l'album live du «Sweetener World Tour» est sorti !

Annoncé il y a quelques semaines, cet opus live était plus qu'attendu pour les fans de la chanteuse qui, il y a un tout juste un an, battait des records avec Thank U, Next. Et enfin, nous y sommes : la tournée d'Ariana Grande s'est achevée et pour la célébrer comme il se doit, l'interprète de 7 Rings a publié l'album live sans oublier de remercier toute l'équipe qui l'a accompagnée aux quatre coins du monde pendant tous ces mois.

Côté tracklist, on retrouve évidemment tous les plus grands succès de la star : de «Break Free» à «Thank You, Next» en passant par «God is a woman», pour ne citer que ça. Et si vous la suivez sur les réseaux sociaux, alors peut-être avez-vous déjà vu passer les teaser. «Merci beaucoup, k bye for now (swt live) est disponible. Je vous aime», a t-elle ajouté.

C'est un chapitre intense qui s'achève pour la chanteuse mais une chose est sûre, le meilleur reste à venir !