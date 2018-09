Ariana Grande annonce une pause suite à la mort de Mac Miller 

Ariana Grande a vécu une année difficile et surtout, très lourde. Après les tragiques attntats de Manchester survenus en mai 2017, la chanteuse a dû faire face à la mort de son ex compagnon, Mac Miller. Le rappeur est décédé le 7 septembre dernier, laissant le monde de la musique déboussolé et des fans inconsolables. Alors qu'elle vient de sortir son quatrième album (Sweetener), Ariana Grande a annoncé vouloir se retirer de la vie médiatique pendant quelques temps. « Je ne peux pas croire que tu ne sois plus là. Je n'arrive pas à m'y faire (...) Je suis désolée de ne pas avoir pu enlever ta douleur. Je voulais le faire. Tu étais la personne la plus douce et tu ne méritais pas ces démons. J'espère que tu vas bien maintenant », écrivait-elle à Mac Miller dans son hommage posté sur Instagram.

Alors qu'elle aurait dû assister à la prestigieuse cérémonie des Emmy Awards, Ariana Grande a choisi de ne pas s'y rendre : « Contrairement aux rumeurs, Ariana ne sera pas présente aux Emmys ce soir. Pete [son fiancé] a également choisi de ne pas s'y rendre pour rester avec elle à New York », annonce un communiqué. « Etant donné les événements de ces dernières années, Ariana a besoin de prendre du temps pour cicatriser et se remettre. Elle restera proche de son domicile et profitera de cette période pour passer du temps avec ses proches et travailler sur des nouvelles musiques sans pression. Elle remercie ses fans pour leur compréhension ». Après quelques semaines intensives de promo, Ariana Grande va donc prendre le temps de se remettre de tout cela.