Ariana Grande annonce une édition deluxe de son album Positions (PHOTOS)

L'année 2020 aura définitivement été l'occasion pour Ariana Grande de franchir un nouveau palier dans sa carrière ! Alors qu'elle figurait en tête des classements les plus prestigieux de l'univers musical ces dernières années (ventes de disques, tournées mondiales les plus rentables...), la chanteuse américaine vient d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. En effet, l'interprète de Problem a dépassé les 70 millions d'auditeurs mensuel sur Spotify. Des chiffres totalement dingues qui font d'elle la première artiste féminine à atteindre un tel score, et surtout la deuxième artiste, tous genres confondus, la plus écoutée au monde. Un succès qui ne semble pas prêt de s'essouffler puisqu'elle vient tout juste d'annoncer la sortie imminente d'une édition deluxe de son album Positions, dévoilé en octobre dernier. Très suivie sur Instagram, où elle cumule plus de 219 millions de followers, la jeune femme a donc posté plusieurs clichés afin de promouvoir ce nouveau projet. Voyez plutôt.

Sur ces différentes photos, on y voit notamment la future tracklist de cet album, sur laquelle quatre chansons ont été rayées afin de garder le suspense. On retrouve également une date, le 29 janvier 2021 à 19h32, ainsi qu'un cliché assez flou où on l'y voit en train de boire ce qui semble être une coupe de champagne. Plutôt énigmatique, cette publication devrait bel et bien révélée une nouvelle édition de son sixième album studio. Et ce n'est pas le seul projet d'Ariana Grande. En effet, cette dernière apparaîtra dans le film Don't Look Up, bientôt disponible sur Netflix avec un casting quatre étoiles réunissant Leonardo Dicaprio, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jenifer Lawrence ou encore Timothee Chalamet.