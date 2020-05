Ariana Grande annonce un duo avec Doja Cat, peut-on espérer un nouvel album ?

Il y a quelques semaines, Ariana Grande et Justin Bieber unissaient leurs forces sur Stuck With U - leur toute première collaboration officielle. Les deux artistes ont choisi de reverser les bénéfices du titre à un organisme qui accompagne les enfants de soignants, une façon pour eux de mettre leur pierre à l'édifice gigantesque qu'est la lutte contre cette pandémie. Et justement, la sortie de ce nouveau morceau a ravivé l'espoir des fans : et s'il était annonciateur d'un nouvel album pour la star ? Après les sorties consécutives de Sweetener et de Thank U, Next, Ariana Grande a pris une pause bien méritée. Mais, ce n'est pas pour ça qu'elle n'a pas travaillé. La preuve.

« C'est une période très propice à la création car on est coincé avec nos pensées et obligé de rester en quelque sorte dans notre tête. Je pense que tous les créatifs sont super inspirés en ce moment », explique t-elle ainsi à Zane Lowe en évoquant la quarantaine. "Je ne disposais pas de studio à la maison jusqu'à très récemment et je dois dire que je m'amuse beaucoup, même si c'est néfaste pour mon sommeil et mon régime alimentaire ! Parfois je dois me rappeler qu'il y a une vie en dehors de créer des choses et je me force à quitter l'ordinateur. Mais l'inspiration est là et ça fait du bien"

Côté, album, il faudra patienter encore un peu : « Je ne me sens pas vraiment à l'aise à l'idée de sortir quelque chose en ce moment, c'est une période vraiment délicate pour ça. Il n'y a rien de plus à dire. Je ne vais pas sortir d'album. Je fais des choses. J'ai été très productive ces derniers temps, mais je n'ai pas la tête à sortir un nouvel album », avoue t-elle. Mais que les fans se rassurent, Ariana Grande devrait vite revenir à la conquête des charts - notamment avec Doja Cat, à qui l'on doit Say So : « Je suis obsédée par elle. Je l'adore. J'ai eu l'opportunité de travailler avec elle sur un titre que je veux garder en réserve pour le sortir quand le temps sera venu. J'aime sa personnalité, ce qu'elle apporte musicalement. C'est une bouffée d'oxygène ! Elle est brillante et si talentueuse, et elle produit ses chansons, elle fait tout elle-même. Elle est fantastique »

Il faudra donc patienter avant de découvrir ce duo qui s'annonce explosif. Mais la bonne nouvelle, c'est que le 22 mai prochain, Ariana Grande et Lady Gaga dévoileront Rain on Me - à paraître sur Chromatica.