Ariana Grande annonce son nouvel album pour "ce mois-ci" !

L'année 2020 aura définitivement était un nouveau palier dans la carrière d'Ariana Grande ! Alors qu'elle figure en tête des classements les plus prestigieux de l'univers musical (ventes de disques, tournées mondiales les plus rentables…), la chanteuse américaine vient d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. En effet, l'interprète de Problem vient d'être élue première artiste de tous les temps à classer quatre de ses chansons en première place. Un record inégalé jusque-là qu'elle doit aux morceaux thank u, next, 7 Rings, Stuck With U en duo avec Justin Bieber et le récent Rain On Me, enregistré en collaboration avec Lady Gaga. Et c'est loin d'être fini !

"J'ai hâte de vous dévoiler mon album ce mois-ci" a récemment écrit Ariana Grande sur son compte Twitter. Une annonce dès plus surprenante pour les fans de la chanteuse qui, malgré les nombreuses rumeurs, ne s'attendaient pas à la sortie d'un nouvel opus aussi tôt. Pourtant, comme elle le précise dans sa publication aimée par plusieurs millions d'internautes, l'interprète de One Last Time est très enthousiaste à l'idée de dévoiler son dernier projet. Et ce sera pour le mois d'octobre. Un peu plus d'un an après la sortie de thank u, next ainsi que celle de k bye for now (swt live), l'album de sa tournée mondiale, Ariana Grande s'apprête donc à offrir un projet dont on ignore tout pour le moment.

i can’t wait to give u my album this month — Ariana Grande (@ArianaGrande) October 14, 2020

Très productive durant le confinement, la jeune américaine de 27 ans avait même confié lors d'une interview qu'elle avait du mal à faire autre chose : "Je ne disposais pas de studio à la maison jusqu'à très récemment et je dois dire que je m'amuse beaucoup, même si c'est néfaste pour mon sommeil et mon régime alimentaire ! Parfois je dois me rappeler qu'il y a une vie en dehors de créer des choses et je me force à quitter l'ordinateur. Mais l'inspiration est là et ça fait du bien". Il n'en fallait donc pas plus à cette dernière pour faire de ses derniers travaux un album. Quant à la date de sortie, les paris sont déjà ouverts du côté des fan-clubs. Ce nouvel album sera le troisième opus d'Ariana Grande en seulement deux ans.