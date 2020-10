Ariana Grande annonce Positions, un nouveau single

Recemment, Ariana Grande annonçait sur les réseaux sociaux l'arrivée imminente de son prochain album. Et justement, pour le défendre, la star est prête à dévoiler un nouveau single. Tenez-vous bien, Positions pourrait bien être dévoilé le 23 octobre prochain - soit une semaine avant la sortie de l'album.

En septembre dernier, le hashtag #ARIANAISCOMING a fait le tour du monde, annonçant le retour imminant de la chanteuse. Sur les réseaux sociaux (encore), l'artiste avait partagé un court extrait d'une chanson avec le commentaire "b.r.b, que l'on pourrait traduire par "be right back" (je reviens tout de suite). Côté production, Mr. Franks, TBHits, Social House et Njomza auraient travaillé sur cet opus tant attendu. Patience, Ariana Grande fera son grand retour d'ici quelques jours !