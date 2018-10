Ariana Grande annonce les dates du Sweetener Tour

Les fans ont eu quelques sueurs froides : Quelques jours à peine après la sortie de son nouvel album, Ariana Grande a dû faire face à la mort de son ex-petit ami, Mac Miller. Cette tragédie l'ayant incroyablement choquée (à juste titre), Ariana Grande s'est retirée des projecteurs, le temps de quelques semaines. La star l'avait confirmé il y a peu, il y aurait bel et bien une tournée pour ce nouvel album. Et justement, les dates viennent tout juste d'être dévoilées sur le compte Twitter de la chanteuse.

Le concert qui ouvrira la tournée sera donné le 18 mars dans la ville d'Albany (dans l'état de New York). Ariana Grande livrera ensuite quelques shows en Amérique du Nord avant de se produire à New York en juin prochain. Que les européens se rassurent, Ariana Grande a promis que d'autres dates seraient annoncées. Quand ? On ne le sait pas encore.

Petit bonus, la chanteuse devrait dévoilé de nouveaux morceaux lorsqu'elles sera sur la route. On pense notamment au morceau que les fans ont intitulé Needy, probablement enregistré il y a quelques semaines. Patience, donc.