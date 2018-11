Ariana Grande remercie ses fans pour avoir hissé Thank U, Next sur la première marche du podium !

Thank U, Next est sans doute l'un des titres d'Ariana Grande les plus... comment dire... prolifique. Eh oui, la chanteuse multi récompensée -notamment comme femme de l'année, est une faiseuse de tubes et avec ce single, elle ne pouvait que battre des records. En plus d'atteindre les 100 millions de streams sur Spotify à une vitesse record, la chanteuse a détrôné Ed Sheeran en squattant les charts dès la première semaine de sortie. Eh oui, rien n'est éternel, comme on dit... Enfin bon, pour fêter le succès de son morceau, Ariana Grande a tenu à remercier ses fans. Et on connait l'importance qu'elle attache à les bichonner. En guise de remerciement, une petite vidéo Twitter dans laquelle elle promet l'arrivée d'une vidéo -qu'on suppose être le clip. De quoi garder ses fans à l'affût !

thank u ???? i love u ???? pic.twitter.com/irqhRyN4Wl — Ariana Grande (@ArianaGrande) 18 novembre 2018