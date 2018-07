Ariana Grande : 3 choses à savoir sur son album Sweetener

Tout le monde est sur le qui-vive. Eh oui, d'ici peu de temps sortira le nouvel opus d'Ariana Grande et l'interprète de Break Free a gentiment laissé petit à petit des informations le concernant, glissées sur la toile. D'abord des collaborations avec Nicki Minaj, notamment sur The Light Is Coming, la sortie du clip God Is A Woman puis l'annonce officielle d'un quatrième album et enfin, la track list de ce dernier. Après, on est pas tout à fait certains de l'ordre exact mais dans les faits, on est bon ! La chanteuse sait comment appâter ses fans et pour les impatients, voici 3 choses à savoir sur Sweetener, avant sa sortie.

Lors de l'annonce d'un prochain album pour l'été, certains pensaient déjà que la chanteuse nous gratifierait de celui ci pour la mi-juillet. Eh non ! Manque de pot, on a eu le droit qu'au clip de God Is A Woman. Dont on a apprécié le morceau mais aussi l'esthétique. DONC... L'album sortira le 17 Août donc soyez attentifs !

Ariana Grande est une chanteuse de talent, on le sait. Mais c'est aussi une grande adeptes des collaborations. Et pas des moindres ! On l'a notamment déjà entendu partager un duo avec Nicki Minaj (Side To Side), Future, (Everyday) Zedd (Break Free), Lil Wayne (Let Me Love You) ou encore Jessie J (Bang Bang). Et Sweetener ne dérogera pas à la règle puisque l'album comptera pas moins de 3 collaborations de taille. A savoir Pharell Williams, la grande Missy Elliot et oh comme c'est étrange, Nicki Minaj. Un opus réussi est donc un opus fait de collaborations !

Une tracklist de 15 pistes, au total. Rien que ça ! Un format moyen. Jusqu'ici, Ariana nous a offert seulement deux appercu de ce que l'album réserve. A savoir un duo avec la rappeur pulpeuse Nicki Minaj sur l'un des premiers morceaux dévoilés, The Light Is Coming. S'en suit celui de God Is A Woman, ode à la femme. Eh oui, comme on dit L'enfer c'est les hommes ! Et ne faites pas cette tête, messieurs, ce n'est pas nous qui l'avons dit ! On ne fait que répéter, après tout... Bref. La tracklist nous livre donc quelques détails. On aura donc droit à Blazed, en featuring avec le leader de N.E.R.D -et super producteur/styliste, Pharell Williams. Une tracklist complète et alléchante. Mais aussi à No Tears Left To Cry, qui encore bourdonne dans nos oreilles. Pour les plus curieux, l'intégralité de celle ci est à retrouver ici !