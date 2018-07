Ariana Grande : Dangerous Woman Tour, une série-documentaire en projet

La chanteuse n'en finit plus de faire parler d'elle. Ces derniers temps semblent lui être entièrement consacrés. Entre son duo avec Troye Sivan, la sortie de son clip phare God Is A Woman et celle de la tracklist de son prochain album Sweetener, on est rincés !

Dans la famille des bonnes nouvelles, on demande Ariana Grande ! Eh oui, l'interprète de No Tears Left To Cry confirme à un de ses fans qu'elle travaillerait sur une série-documentaire. En effet, la rumeur d'un film sur sa tournée Dangerous Woman fuitait parmi sa communauté de fans et c'est à un d'entre eux que la chanteuse a gentiment répondu. Elle dit : "Laissez moi vous surprendre avec ca ! Ce ne sera pas un film mais plutôt une série-documentaire en plusieurs épisodes. [...]" A la question de savoir s'il est déjà réalisé et prêt à sortir, la chanteuse répond : "Non, sis ! On continue d'ajouter des choses. Vois aimez me laisser sans surprises ! Maintenant, allez vous nous laisser finir en paix, s'il vous plait ?" Elle explique par ailleurs que la raison pour laquelle cela leur prend autant de temps c'est parce qu'il y de tellement de choses à ajouter qu'ils ne peuvent pas faire autrement.

let me surprise u w it but it ain’t a movie issa docuseries ! there are episodes. now pls drop it before i slice off my arms. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 juillet 2018

no sis we are still adding to it since u love leaving me with no surprises ???? now will u let us finish in peace pls — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 juillet 2018

Sa tournée mondiale Dangerous Woman Tour a commencé en Février 2017 et a pris fin en Septembre de la même année. On se souvient tous que cette dernière a été marqué par l'attentat de Manchester, survenu juste après la clôture du concert. On ne sait pas si la série-documentaire évoquera le traumatisme de la chanteuse mais on espère que cette dernière dévoilera des images exclusives !