Ariana Grande : Sweetener, la tracklist de l'album dévoilée 

Le 17 Août sortira Sweetener, le quatrième album d'Ariana Grande. Il y a quelques temps elle dévoilait un featuring avec la rappeuse Nicki Minaj sur The Light Is Coming. Un duo non surprenant puisque les deux artistes s'étaient déjà associées pour Side To Side ou encore Bang Bang !. Après quoi, pour défendre son nouvel opus, elle gratifie la toile et nos oreilles de God Is A Woman. Un morceau à la hauteur de nos espérances.

Aujourd'hui, c'est au tour de la tracklist dans son intégralité d'être dévoilée. Oh les cœurs, on voit déjà les Arianators, le sourire aux lèvres, béats ! Et pour cause, l'album est très attendu par ses fans. Via Instagram, la tracklist de l'album est balancée ! Pas loin de 15 titres seront présents sur Sweetener dont trois featuring (Pharell Williams, Missy Elliott, Nicki Minaj). N'échappera à personne, la piste 14 qui s'intitule Pete. Dédicace à son chéri et fiancé Pete Davidson.

Ariana Grande has unveiled the tracklist for her highly anticipated fourth studio album — "Sweetener.”

The album is set for an August 17th release. pic.twitter.com/lOYqUe5hhS

— Pop Crave (@PopCrave) 19 juillet 2018

La tracklist complète, ci-dessous.