Troye Sivan : Dance To This, feat Ariana Grande, le clip teasé

Les fans d'Ariana Grande et de Troye Sivan peuvent se réjouir ! Les deux artistes se réunissent pour un duo exceptionnel sur Dance To This, qui apparaîtra sur l'album du jeune australien. Pour l'occasion, Troye et Ariana ont posté un teaser du clip à venir.

???? DANCE TO THIS MUSIC VIDEO - 9AM PT THURSDAY 19 JULY ???? pic.twitter.com/TqVq7JA2Mr — troye sivan (@troyesivan) 17 juillet 2018

Les premiers fans de Troye Sivan le connaissent en tant que Youtubeur puis acteur (X-Men Origins : Wolverine, Boy Erased, etc.) et enfin chanteur. Son premier album Blue Neighbourhood, plus que réussi, le jeune homme de 22 ans s'apprête à revenir avec un second, Bloom dont la sortie est prévue fin Août. Et pour accompagner ce dernier, l’interprète de Talk Me Down s'associe à l'une des plus belles voix féminines du R'n'B. Un morceau très attendu aussi bien par les fans d'Ariana que ceux de Troye. Concernant sa collaboration Sivan commente pour PureCharts :

" Au tout début, on s'envoyait des messages. On s'est rencontré aux Billboard Music Awards il y a deux ans, et on est resté en contact. Elle est adorable. On est devenus amis. J'avais cette chanson et je me disais qu'elle serait géniale dessus, donc je lui ai envoyée (...) Je suis obsédé par cette chanson "

Et si le chanteur lui même est obsédé par ce morceau alors peut être le serons-nous aussi ! A découvrir d'urgence.