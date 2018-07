Ariana Grande : God Is A Woman, son dernier single dévoilé !

Sortira dès le 17 août prochain, Sweetener le quatrième album d'Ariana Grande. Et pour nous donner un nouvel aperçu de ce que l'opus réserve, elle dévoile God Is A Woman, qui suit la sortie de The Light Is Coming, en featuring avec Nicki Minaj.

Plus tôt dans le mois, Ariana se confiait sur le post-traumatisme provoqué par l'attentat survenu après son concert au Manchester Arena, l'an dernier : "Quand je suis rentrée de tournée, j'ai eu beaucoup de vertiges et le sentiment que je ne pouvais pas respirer". Sans doute la raison pour laquelle la chanteuse a mit du temps à sortir ce nouvel album. La track list entière de Sweetener n'a pas encore été dévoilée mais la chanteuse de No Tears Left To Cry donne via un post twitter, un indice de taille concernant un possible duo avec l'icone de la musique, Madonna. Les fans en sont persuadés ! Une collaboration qui rejoindrait la portée féministe de son dernier single, God Is A Woman. Un état d'esprit qui permet à l'artiste de s'imposer sur ce morceau qui selon elle, deviendra un hit incontournable.

thank you @madonna ... u know why

♡ ???? pic.twitter.com/ZLZnCmJ2xw

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 11 juillet 2018

Quoi qu'il en soit, on espère que la chanteuse finira par combattre définitivement son anxiété et bien sûr, on attend le 17 août avec impatience !