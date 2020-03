Après avoir parcouru le monde il y a quelques mois pour défendre son dernier opus, Ariana Grande s'est offert une pause - bien méritée. Avant de se retirer des projecteurs, l'interprète de Thank U, Next avait même publié un album live - à écouter d'urgence si ce n'est pas encore fait. Et depuis peu, les fans s'interrogent : et si Ariana Grande se préparait à dévoiler un nouveau morceau ? En tout cas, l'un de ses récents post sur les réseaux sociaux sème le doute.

"Ca me manque de ne pas créer", a-elle ainsi avoué à ses fans. 'Mais, restons en sécurité chez nous". Pour accompagner ce message, la jeune chanteuse a partagé ce qui ressemble au teaser d'une nouvelle chanson (probablement titrée Nasty). Si pour l'heure, le monde entier est à l'arrêt, pas de doute : Ariana Grande devrait revenir dans les charts avant la fin de l'année 2020.