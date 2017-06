Ariana Grande : 24 choses à savoir sur la chanteuse pour son anniversaire ! 

Ariana Grande célèbre ses 24 ans ce lundi 26 juin. La chanteuse américaine est l'une des pop star les plus talentueuses et les plus accomplies du moment. Une jeune femme que l'on a pu voir grandir sur le petit écran avant qu'elle ne s'épanouissent sur les scènes du monde entier. L'année 2017 a été riche en émotions pour l'artiste, alors qu'elle était en pleine tournée européenne pour le Dangerous Woman Tour, sa date à Manchester a été visée par un attentat qui a fait 22 morts et de nombreux blessés. Après avoir organisé un concert caritatif exceptionnel en l'honneur des victimes, Ariana Grande a repris le cours de sa tournée. Actuellement en vacances, la star remontera sur scène le 29 juin au Brésil pour une tournée qui se conclura le 21 septembre à Hong Kong. On vous dit tout ce qu'il faut savoir ou presque sur l'artiste !

1. Ariana Grande est d'origine italienne

2. Son prénom est inspiré par celui de la princesse Oriana du film animé Félix Le Chat

3. A 15 ans elle apparaît pour la première fois sur les planches de Broadway dans la comédie musicale Annie

4. Elle a été nommée 4 fois au Grammy Awards mais n'a encore jamais gagné la précieuse statuette

5. Elle a fait un cameo en 2016 dans le film Zoolander 2

6. Sa chanson la mieux classée au Billboard Hot 100 est Problem ( feat Iggy Azalea)

7. La voix d'Ariana Grande couvre quatre octaves, une note et un demi-ton, c'est une soprano

8. Elle mesure 1m53

9. Elle est vegan

10. Pendant quatre ans elle a joué le rôle de Cat dans la série Victorius

11. L'artistes avec lequel elle a le plus collaboré est Big Sean ( 4 fois)

12. Elle détient le 3ème compte le plus suivi sur Instagram (110 millions d'abonnés)

13. Son clip le plus vu sur YouTube est Side To Side feat Nicki Minaj (plus de 995 millions de vues)

14. Ariana Grande a 14 tatouages ( dont deux restent inconnus)

15. Elle porte ses cheveux en queue de cheval et avec des extensions car ils ont été abîmés par les multiples couleurs qu'elle a dû faire à l'époque où elle jouait dans Victorius !

happy pride !!!! wish i were dancing with you on the pier again this year. I love you with all my heart. Thank you for bringing so much color and freedom and joy to my life!!! celebrating you always! ????️‍???????????? Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 25 Juin 2017 à 11h51 PDT

16. Ariana Grande est une grande supporter de la cause LGBT

17. Quand elle avait 14 ans l'artiste a co-fondé la chorale pour enfant Kids Who Care

18. En 2015, la star publie un essai sur la misogynie et les double standards dont sont victimes de nombreuses femmes dans les médias et sur les réseaux sociaux

19. Sa chanson One Last Time est rentrée dans les charts mondiaux après les attentats de Manchester

20. Elle s'est mise à porter des oreilles de chat sur scène après en avoir acheté lors d'un voyage au Japon en 2014

21. Ariana Grande a signé une collection de rouge à lèvres avec la marque MAC Cosmetics

22. Elle a huit chiens

23. Katy Perry est la première artiste qu'elle ait vue en concert

24. La couleur préférée d'Ariana Grande est la lavande