Aretha Franklin est décédée à l'âge de 76 ans

Elle se battait contre un cancer depuis plusieurs années et malheureusement, elle n'aura pas gagné cette ultime bataille. Aretha Franklin, reine de la soul, est décédée aujourd'hui à Détroit, à l'âge de 76 ans. Hospitalisée depuis plusieurs jours, la chanteuse s'est finalement éteinte entourée de famille qui, comme le souligne le Figaro, appelait ses fans à lui adresser ses prières. Connue pour des morcaux cultes tels que Respect, Think ou encore I Say a Little Prayer, Aretha Franklin a fortement marqué la musique mais aussi (et surtout) la culture américaine. Elle laissera un héritage incomparable et au Madison Square Garden, on prévoit déjà un concert pour rendre hommage à la légende qu'elle était.