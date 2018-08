Aretha Franklin, Ariana Grande... les news musique de la semaine

Semaine chargée en actu musicale et mais aussi, en émotions. Jeudi dernier, la reine de la Soul Aretha Franklin a succombé à son cancer. Agée de 76 ans, celle à qui l'on doit une version puissante de Respect s'est éteinte à Détroit, entourée de sa famille.

Aretha Franklin est décédée cette semaine

Cette semaine marquait également la sortie du nouvel album d'Ariana Grande - Sweetener. Très attendu, l'opus regroupe notamment Pharrell Williams, Nicki Minaj ou encore Missy Elliott - et c'est une réussite.

Le nouvel album d'Ariana Grande est disponible !

On fêtait également les 60 ans de Madonna (et on espère dailleurs un album pour l'occasion). Enfin, on termine avec l'annonce de l'EP (très) attendu de Liam payne. L'ancien One Direction semble prêt à s'imposer dans les charts avec un premier essai intitulé First Time. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre !

Madonna a 60 ans !

Et puisque c'était la semaine d'Ariana Grande, on vous invite à revoir son Carpool Karaoke - parce que voir James Corden la porter, ça n'a pas de prix.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles news musicales !